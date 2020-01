Imprese: la Sicilia fa rete in Europa con ‘BeeNet’, 7 pmi dell’isola su 47 europee (2) (Di martedì 28 gennaio 2020) (Adnkronos) – “Il fine ‘ aggiunge Giada Platania, responsabile del servizio di internazionalizzazione di Sicindustria e coordinatrice del progetto Bee Net – è quello di supportare la cooperazione tra piccole e medie Imprese che vogliono crescere a livello globale e sviluppare un modello comune e replicabile per l’internazionalizzazione”. Obiettivo che la Commissione europea sta portando avanti anche attraverso i progetti ‘Ready2net’ e ‘Look Eu Net’ che, per la prima volta, permettono ai partner EEN di co-finanziare direttamente le reti d’impresa.Partner di Bee Net sono Sicindustria (capofila), la Camera di commercio di Barcellona e il Centro per l’innovazione della Lituania, affiancati da cinque stakeholder (RetImpresa Confindustria, la Confederazione degli industriali della Lituania, il Consiglio delle Camere ... calcioweb.eu

TV7Benevento : Imprese: la Sicilia fa rete in Europa con 'BeeNet', 7 pmi dell'isola su 47 europee (2)... - TV7Benevento : Imprese: la Sicilia fa rete in Europa con 'BeeNet', 7 pmi dell'isola su 47 europee... - BeliceIt : Una Sicilia sempre più attrattiva e al passo coi tempi: istituzioni, operatori e imprese a confronto – … -