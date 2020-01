Ilary Blasi conduttrice de L’Isola dei Famosi 2020: arriva la conferma (Di martedì 28 gennaio 2020) Ilary Blasi – annunciata in dirittura d’arrivo al timone de L’Isola dei Famosi da TvBlog e Davide Maggio nella giornata di ieri – è stata confermata dal portale CheTvFa che ha titolato:”Ilary Blasi è la nuova conduttrice de L’Isola Dei Famosi in primavera su Canale 5“. Il sito televisivo ne è infatti certo: sarà Ilary Blasi la conduttrice della sesta edizione (Mediaset) de L’Isola dei Famosi, che ha visto trionfare in passato le Donatella, Giacobbe Fragomeni, Raz Degan, Gaspare e Marco Maddaloni. “Se TvBlog e DavideMaggio hanno avanzato l’ipotesi di Ilary Blasi alla guida de L’Isola dei Famosi in partenza ad aprile su Canale5, anche noi di cheTVfa, attraverso le nostre fonti, siamo in grado di ufficializzare questa scelta da parte di Mediaset”. Proprio Ilary Blasi, nell’annunciare uno stop al Grande Fratello Vip, aveva ... bitchyf

