Il Washington Post mette in congedo una giornalista che twitta "Il caso dello stupro di Kobe Bryant” (Di martedì 28 gennaio 2020) “Il caso dello stupro di Kobe: la prova del DNA, la storia dell’accusatrice e la semi-confessione”. Così recita il titolo di un articolo del 2016 del Daily Beast condiviso da Felicia Sonmez, reporter del Washington Post, dopo la morte del giocatore Bryant: un Post che è costato alla giornalista il congedo amministrativo da parte della testata. L’articolo condiviso dalla Sonmez si riferiva ad un episodio legato al passato di Kobe Bryant, l’ex campione di basket deceduto in un incidente in elicottero, un’accusa di stupro, risalente al luglio del 2003, da parte di una ragazza di 19 anni. All’epoca Bryant, già stella dello sport, aveva 25 anni. Washington Post reporter @feliciasonmez deleted her crass tweets about Kobe Bryant. But screen grabs are forever – and I took some before she deleted the tweets.Bye, ... huffingtonpost

