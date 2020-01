Il video di Salvini al citofono rimosso da Facebook (Di martedì 28 gennaio 2020) Il video di Matteo Salvini al citofono con il “tunisino” per chiedergli se è uno spacciatore è stato rimosso da Facebook. In un rigurgito di decenza il social network blu ha cancellato il filmato che si vedeva a questo link in cui il Capitano insieme alla signora Anna Rita Biagini andava a caccia di droga da uno che non aveva mai spacciato droga per ragioni di campagna elettorale. Il video di Salvini al citofono rimosso da Facebook Il video era stato segnalato da molti e oggi l’utente Roberta Di Castro ci ha avvertito della decisione di Facebook, secondo cui il contenuto “non rispetta i nostri standard della community in materia di incitamento all’odio”. Ovviamente la decisione di Facebook arriva a urne chiuse e quando quel video aveva assolto ampiamente la sua funzione. In più, non sembra che i gestori delle pagine di Salvini abbiano ricevuto ... nextquotidiano

Mov5Stelle : Matteo Salvini diffonde menzogne e non ha mai lavorato. Quando era al governo con noi 8 leggi su 10 erano del MoV… - SkyTG24 : 'Ho trovato indegno andare in giro a citofonare additando privati cittadini come colpevoli di gravi reati', l'attac… - VincenzoDeLuca : In Emilia-Romagna ha vinto chi ha lavorato guardando ai problemi dei cittadini. Sconfitta la politica politicante.… -