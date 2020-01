Il vicesindaco leghista di Biella e il commento sessista sulla vittoria di Bonaccini

Elezioni regionali - il post sessista del vicesindaco leghista di Biella : “Era goliardico - mi scuso” : Il vicesindaco leghista di Biella prendendo parte a un confronto online sul risultato delle Elezioni regionali in Emilia Romagna ha pubblicato un commento sessista che ha scatenato l'indignazione e le polemiche. "Vincere in Emilia è un po' come quando vuoi trombarti 20 ragazze nuove e visto che non te la da nessuna, ti accontenti dell'unica che ormai te la da da anni", ha scritto il vicesindaco del Carroccio.Continua a leggere

Elezioni - il post sessista del vicesindaco leghista di Biella scatena l'indignazione social : Su facebook: "Vincere in Emilia è come accontentarsi dell'unica che te la dà da anni". Dopo la bufera le scuse: "Era solo goliardia"

Ferrara - vicesindaco leghista minaccia i giornalisti : “Vi faremo un culo così” | VIDEO : Il vicesindaco di Ferrara minaccia i giornalisti: “Vi faremo un culo così” È bufera sul vicesindaco di Ferrara Nicola Lodi per un VIDEO in cui minaccia i giornalisti con le seguenti parole: “Vi faremo un culo così”. La vicenda risale allo scorso 20 gennaio quando, sul suo profilo Facebook, Nicola “Naomo” Lodi ha pubblicato un VIDEO in cui minaccia i giornalisti di Piazzapulita, colpevoli, a suo dire, di ...

Ferrara - il vicesindaco leghista contro i giornalisti di Piazzapulita : In queste settimane la Lega di Ferrara deve fare i conti con il caso Solaroli, ovvero la questione che vedrebbe il vice capogruppo della Lega in consiglio comunale offrire un posto di lavoro in Comune a una dissidente pur di ottene le sue dimissioni dal consiglio comunale. Ebbene, dopo la messa in onda del servizio in merito da parte di Piazzapulita, ecco quanto dichiarato dal vicesindaco di Ferrara Nicola Lodi. Le dichiarazioni del vicesindaco ...

Emilia-Romagna - minacce dal vicesindaco leghista Lodi ai giornalisti : “Vi faremo un culo così” : Al vicesindaco di Ferrara Nicola Lodi non è andata giù l'inchiesta di Piazzapulita, che ha fatto emergere le pressioni ricevute dalla leghista Anna Ferraresi da parte del vicecapogruppo del Carroccio Solaroli, il quale aveva chiesto le dimissioni della consigliera offrendogli un posto di lavoro. Lodi minaccia: "Vi colpirò forte politicamente, vi farò molto male".Continua a leggere

Ferrara - il vicesindaco leghista Lodi ai giornalisti di La7 : “Vi faremo un culo così - vi farò male” : “Vi faremo un culo così. Vi avverto, vi farò male. Vi colpirò politicamente. Da lunedì sparirete, tornerete nei meandri da cui siete venuti”. Sono le parole pronunciate, in diretta Facebook, dal vicesindaco leghista di Ferrara, Nicola Lodi, che si rivolge ai giornalisti di La7 che in questi giorni hanno realizzato un’inchiesta con l’intercettazione del vice-capogruppo del Carroccio, Stefano Solaroli, che propone alla ...

«Vi colpirò forte politicamente - vi farò male». Il vicesindaco leghista di Ferrara attacca Piazzapulita : «Vi colpirò forte politicamente, vi farò male, vi farò molto male». Queste le parole scelte dal vicesindaco di Ferrara Nicola Lodi per rivolgersi a La7. Nella puntata del 23 gennaio, le telecamere di Piazzapulita sono tornate nella città estense. Qui la scorsa settimana l’amministrazione comunale, a guida leghista, è stata travolta da un scandalo. Il giornalista di Piazzapulita Alessio Lasta ha pubblicato un audio in cui il vicecapogruppo ...

Dopo l’inchiesta di Piazzapulita su Ferrara - il vicesindaco leghista dice : «Vi farò un c*lo così» : Fa discutere il video del vicesindaco Ferrara diffuso sui social network il 20 gennaio, che Piazzapulita inserisce in coda al suo servizio bis su quanto avvenuto a Ferrara. Qui la giunta leghista guidata da Alan Fabbri avrebbe promesso un posto di lavoro in comune a una consigliera comunale, ex della Lega e dissidente rispetto alla linea del partito, per evitare che potesse mantenere la sua carica in consiglio. Piazzapulita aveva diffuso un ...