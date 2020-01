Il vero motivo che ha portato alla rimozione del video di Matteo Salvini del citofono (Di martedì 28 gennaio 2020) Il video in cui Matteo Salvini citofona ad una famiglia tunisina residente a Bologna per chiedere se siano degli spacciatori è stato rimosso da Facebook, non prima di essere stato visto migliaia di volte e condiviso da molti follower del Capitano. Sui motivi della rimozione del video spuntano diverse ipotesi, alcune in merito all’incitamento all’odio e altre legate alla violazione della privacy del ragazzo minorenne coinvolto nella scenetta. Il vero motivo che ha portato alla rimozione del video di Matteo Salvini del citofono LEGGI ANCHE> Facebook rimuove il video di Salvini al Pilastro per «incitamento all’odio» Come ricostruito da il Corriere della Sera, il video di Matteo Salvini era stato segnalato a Facebook da diversi utenti per incitamento all’odio. Una categoria a cui il social di Zuckerberg presta molta attenzione, dopo essere stato pubblicamente attaccato ... giornalettismo

