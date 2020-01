Il vero effetto delle urne. L’Esecutivio adesso è più solido. Il Pd ha nuova forza elettorale e i 5S i numeri in Aula. Le polemiche continuano ma il ritorno ai seggi è lontano (Di martedì 28 gennaio 2020) Il Governo giallorosso è più forte. Dopo aver trasformato le elezioni in Emilia Romagna in un referendum sull’esecutivo e averlo perso, Matteo Salvini non può più tentare la spallata e sono finite bagnate anche le polveri di Matteo Renzi, che al pari delle altre forze di maggioranza non vuole andare alle urne ma sta da tempo cercando di logorare il premier Giuseppe Conte, cercando di cambiare il vertice di Palazzo Chigi. E ora per i due principali alleati del Conte2, il Pd e il Movimento 5 Stelle, è tempo di spingere sull’acceleratore delle riforme, per poter presentare ai rispettivi elettorati dei risultati che diventano gli unici in grado di ridimensionare realmente l’ondata sovranista. AVANTI TUTTA. Conte può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Pesanti per lui le ultime settimane, vissute con la costante spada di Damocle del risultato in Emilia e costretto a cercare di ripetere ... lanotiziagiornale

