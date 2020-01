Il trailer di Short Circuit, nuova serie di corti animati Disney+ (Di martedì 28 gennaio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=Ahu3shMjKxE Si chiama Short Circuit ed è la nuova collezione di corti animati dei Walt Disney animation Studios resa disponibile in questi giorni sulla piattaforma di streaming Disney+, servizio che in Italia arriverà il prossimo 24 marzo. In un’iniziativa simile a quella di SparkShorts realizzata dalla Pixar nel corso del 2019, anche qui vediamo diversi cortometraggi di varia natura sperimentale, dal tratto bidimensionale quasi grezzo e non finito al 3d più immaginifico. Quattordici storie per altrettanti personaggi che vogliono spingerci, come dice il video di anticipazione, nelle “profondità della nostra immaginazione”. Fra i titoli proposti troviamo Cycles, una storia incentrata sulla creazione di una casa e sulla vita nascosta nelle sue mura; Downtown, vicenda di un pendolare dall’umore grigio che scopre quanto colorati possano essere i sobborghi ... wired

