Il sessismo come goliardia

Il vicesindaco di Biella è stato accusato di sessismo per aver commentato così su Facebook le elezioni di domenica: "Vincere in Emilia è un po' come quando vuoi trombarti 20 ragazze nuove e visto che non te la da nessuna ti accontenti dell'unica che ormai te la da da anni". Testuali parole.

