Il Segreto | anticipazioni spagnole | GONZALO TRUJILLO sarà Alberto Santos

Il Segreto anticipazioni febbraio : Lola e Prudencio in pericolo : Le anticipazioni de Il Segreto del mese di febbraio rivelano che non sarà affatto un periodo facile per Lola e Prudencio. L’ex informatrice della Montenegro nasconde un passato parecchio turbolento sul quale il suo amato ha indagato a lungo. Una volta trapelata la verità i due protagonisti incominceranno a non sentirsi più al sicuro. La resistenza popolare alla costruzione della nuova diga, intanto, incomincerà a fare acqua da tutte le ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Esther è una truffatrice! : La fiducia riposta da Berengario verrà tradita, Esther, la sua presunta figlia, si rivelerà essere un'imbrogliona!

Il Segreto anticipazioni 29 gennaio 2020 : Esther trama contro Don Berengario? : Nella puntata de Il Segreto, in onda mercoledì 29 gennaio 2020 su Canale 5, Esther farà una strana telefonata, rivelando l'esistenza di un piano: anticipazioni. Il Segreto torna con la puntata di mercoledì 29 gennaio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni mettono al centro della scena la nuova arrivata Esther, che potrebbe nascondere più di un Segreto. Mentre Carmelo, ignaro, tenderà la mano a Fernando, è un altro il personaggio che richiama ...

Anticipazioni Il Segreto puntata di oggi 28 Gennaio : ecco cosa accadrà : Una nuova puntata de “Il Segreto” andrà in onda oggi, alle ore 16.35 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà in questa puntata di martedì 28 Gennaio 2020. ecco dove eravamo rimasti: Pudencio e Lola incontrano Donna Francisca e viene a galla un enorme Segreto… Anticipazioni Il Segreto di oggi lunedì 27 Gennaio: Tra Lola e Prudencio torna il sereno. Dori, invece, durante una seduta di terapia annuncia di avere ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 3-9 febbraio 2020 : La Rivelazione di Don Berengario! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 3 a domenica 9 febbraio 2020: Prudencio vuole ricattare Francisca! Don Berengario sciocca Dolores… Anticipazioni Il Segreto: Don Berengario svela a Dolores l’identità di Esther, mentre Irene indaga sul compito che Carmelo le ha affidato. Maria ottiene dei grandi miglioramenti dal nuovo trattamento praticato da Dori ma Fernando vuole opporsi! Prudencio vuole affrontare donna Francisca ...

Il Segreto/ Anticipazioni puntata 28 gennaio : Francisca salverà tutti? : Il Segreto, Anticipazioni puntata 28 gennaio: Francisca salverà tutti alla luce di quello che potrebbe succedere? Ecco cosa vedremo oggi

Il Segreto anticipazioni : il tempo stringe - Puente Viejo sarà cancellato per sempre? : Che cosa succederà nelle prossime puntate de Il segreto? Lo scopriamo con le anticipazioni e le ultime news che arrivano proprio da Acacias 38 e che ci rivelano la trama della puntata di domani 29 gennaio 2020. Facciamo il punto della situazione cercando di capire quello che sta succedendo nelle puntate in onda in Italia. Come avrete visto c’è grande agitazione perchè tutti si danno da fare per il paese. Ma le sorti di Puente Viejo ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 2 al 7 febbraio 2020 : anticipazioni e trame puntate telenovela Il SEGRETO da domenica 2 a venerdì 7 gennaio 2020: Con i soldi che Alvaro Fernandez le ha restituito, Elsa – in accordo con Isaac – decide di donare a Puente Viejo 5000 pesetas. Intanto, Brunilda confessa al fratellastro Paco di stare continuando a vedere Onesimo di nascosto. Francisca non riesce ad accettare l’imminente sommersione di Puente Viejo e, nonostante il parere contrario di ...

Beautiful - Una Vita - Il Segreto : cosa succede martedì 28 gennaio 2020 - anticipazioni : Continuano le vicende di Beautiful, Una Vita e Il Segreto, le tre soap pomeridiane di Canale 5. Scopriamo insieme che cosa succederà oggi, martedì 28 gennaio 2020. Ecco le anticipazioni. Beautiful, news: Reese annuncia a Zoe la sua partenza Nell’episodio di ieri, Flo (Katrina Bowden) si è confidata con Reese (Wayne Brady) ammettendo di sentirsi in colpa per aver mentito sulla maternità della piccola “Phoebe“, rubata dalle ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 28 e mercoledì 29 gennaio 2020 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di martedì 28 e mercoledì 29 gennaio 2020: Dori Vilches continua a comportarsi stranamente e appare praticamente in trance, ma poi chiede a Maria di dimenticare tutto quello che ha visto… Donna Francisca conclude il suo viaggio e torna a Puente Viejo… Carmelo offre la sua amicizia a Fernando… Ester fa una telefonata e così si evince che la ragazza ha in realtà un piano SEGRETO… Il ...

Il Segreto anticipazioni 28 gennaio 2020 : Irene e Severo riusciranno di bloccare la diga? : Nella puntata de Il Segreto, in onda martedì 28 gennaio 2020 su Canale 5, Francisca e Raimundo, insieme a Irene e Severo, attendono trepidanti l'esito della petizione per il blocco della diga: anticipazioni. Il Segreto torna con la puntata di martedì 28 gennaio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni ci riportano nel bel mezzo del dramma di Puente Viejo, legato inevitabilmente alla diga. Per l'occasione Donna Francisca e Raimundo sono tornati nella ...

Anticipazioni Il Segreto puntata di oggi 27 Gennaio : ecco cosa accadrà : Una nuova puntata de “Il Segreto” andrà in onda oggi, alle ore 16.35 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà in questa puntata di lunedì 27 Gennaio 2020. ecco dove eravamo rimasti: Pudencio e Lola incontrano Donna Francisca e viene a galla un enorme Segreto… Anticipazioni Il Segreto di oggi lunedì 27 Gennaio: Nella puntata di oggi vedremo Dori Vilches tornare in sé e fare una richiesta particolare a Maria: le ...

Il Segreto anticipazioni dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020 : Dori Vilches spaventa Maria durante una seduta... : Le trame della soap per l'ultima settimana del mese rivelano che, durante una seduta, la Vilches pronuncerà frasi senza senso riguardanti un incendio, mandando nel panico Maria.

Il Segreto anticipazioni : Maria non si fida più di Fernando Mesia e cerca la verità tramite Dori rischiando la vita : Maria sembra aver ceduto alle manovre di Fernando Mesia ma in realtà la Castaneda è molto più furba di quello che i suoi parenti credono e sembra chiaro che stia cercando di capire quando davvero il suo amico possa essere coinvolto in tutte le vicende che sono accadute negli ultimi tempi. Non a caso Maria, dopo aver ascoltato la confessione di Dori che quasi in trance parlava del suo passato, decide di porre delle domande anche al ...