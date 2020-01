Il Segreto anticipazioni febbraio: Lola e Prudencio in pericolo (Di martedì 28 gennaio 2020) Le anticipazioni de Il Segreto del mese di febbraio rivelano che non sarà affatto un periodo facile per Lola e Prudencio. L’ex informatrice della Montenegro nasconde un passato parecchio turbolento sul quale il suo amato ha indagato a lungo. Una volta trapelata la verità i due protagonisti incominceranno a non sentirsi più al sicuro. La resistenza popolare alla costruzione della nuova diga, intanto, incomincerà a fare acqua da tutte le parti. Molti abitanti, infatti, presi dalla disperazione finiranno per accettare l’esiguo risarcimento. Esther, intanto, svelerà a Don Berengario di essere fortemente indebitata. Il Segreto: Maria seda Dori, Dolores sospetta di Esther Il mese di febbraio sarà ricco di colpi di scena nella soap Il Segreto, le anticipazioni ci svelano che verranno a galla delle verità. La prima a fare delle scoperte sconcertanti sarà Maria. La Castaneda darà dei ... kontrokultura

KontroKulturaa : Il Segreto anticipazioni febbraio: Lola e Prudencio in pericolo - - zazoomnews : Il Segreto Anticipazioni Spagnole: Esther è una truffatrice! - #Segreto #Anticipazioni #Spagnole: - Noovyis : (Il Segreto anticipazioni 29 gennaio 2020: Esther trama contro Don Berengario?) Playhitmusic - -