Il ritorno al futuro della DeLorean DMC-12 (Di martedì 28 gennaio 2020) L’iconica DeLorean DMC-12, l’auto resa celebre da una delle trilogie cinematografiche più amate di sempre, ritorno al futuro, sta per tornare. Secondo uno scoop del sito Hagerty, le auto saranno costruite con un mix di parti nuove e altre d’epoca (nei magazzini di Humble, Texas, la DeLorean dispone di circa tre milioni e mezzi di ricambi), e saranno rese più veloci, più sicure e molto più confortevoli. Le nuove DMC-12, quindi, non saranno identiche alle originali; essendo spinte da un motore da 350 cavalli (non è ancora stata resa nota l’azienda fornitrice), avranno più potenza rispetto alla “vecchia” DeLorean, il cui motore PRV V6, sviluppato in sinergia da Peugeot, Renault e Volvo, era accreditato di 130 cavalli. Anche gli interni beneficeranno di un concreto aggiornamento, grazie all’introduzione di sedili con impianto di refregerazione e di ... wired

