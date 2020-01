Il reveal di PS5 si avvicina? Sony registra un marchio in Europa (Di martedì 28 gennaio 2020) Quando riusciremo a vedere PS5? A questa domanda ancora non possiamo dare una risposta, anche se numerosi rumor indicano un evento reveal in programma per il prossimo mese. Ora, nuovi indizi suggeriscono un imminente evento di presentazione per la console next-gen.Stando alle ultime notizie emerse, Sony ha depositato un marchio per PlayStation 5 in Europa, il che non fa che rafforzare le ipotesi riguardo un reveal a breve.Recentemente il CEO di PlayStation Jim Ryan ha rivelato il logo di PS5 durante il CES 2020 all'inizio di questo mese e, come notato da LetsGoDigital, Sony Interactive Entertainment (SIE) ha ora anche depositato un marchio per la console. Ieri, 27 gennaio, Sony ha registrato un marchio per PS5 presso lo Swiss Federal Institute of Intellectual Property (IGE IPI).Leggi altro... eurogamer

