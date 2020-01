Il Principe Harry sta male | parla l’esperto | potrebbe peggiorare

Il Principe Harry sta male - parla il chirurgo : “Colpa del gene della…” : L’indiscrezioni si fa sempre più insistente da luglio: il principe Harry non sta bene, e a rivelarlo o sarebbe un sintomo molto evidente che ha fatto preoccupare prima i reali, poi i medici più attenti. Harry continua a perdere molti capelli, al punto che la sua folta chioma rossa inizia ad essere solo un lontano ricordo. A commentare la drastica caduta di capelli del principe è stato il dottor Asim Shahmalak, chirurgo dei capelli che ...

Il Principe Harry e Meghan Markle - ecco la casa che vorrebbero acquistare : Dopo l’annuncio che ha messo in crisi la Royal Family, il principe Harry e Meghan Markle, sono alla ricerca di un nuovo nido d’amore. La coppia reale avrebbe individuato la casa dei loro sogni in Canada, a Vancouver. Un articolo di il Sun mostra la casa che vorrebbero acquistare i duchi di Sussex a Golden Miles, con vista mozzafiato sull’oceano. ...

Il trauma del Principe Harry : La morte della principessa Diana è uno degli episodi che hanno segnato la vita del principe Harry in modo indescrivibile. Molte volte si è rammaricato della pressione che ha avvertito da parte dei media, fino all’8 gennaio scorso quando ha detto basta. Molto è stato ipotizzato sui motivi che hanno portato i Duchi del Sussex a questo punto. Uno di questi sarebbero stati proprio i ricordi che hanno portato quella pressione da parte dei ...

Meghan Markle - la verità del padre in un documentario : «Tradiva l'ex marito - avrei voluto avvertire il Principe Harry» : Meghan Markle ha lasciato il Regno Unito ansiosa di cominciare la sua nuova vita lontana dalla Famiglia Reale e dai tabloid, ma nuove grane sono in arrivo per lei e il principe Harry. Il padre della...

The Prince : Orlando Bloom sarà il Principe Harry - Condola Rashad Meghan Markle : Orlando Bloom e Condola Rashad doppieranno il principe Harry e Meghan Markle nella serie animata The Prince. Iwan Rheon, ex Ramsay Bolton del Trono di Spade, sarà il principe William. Saranno Orlando Bloom e Condola Rashad a dare la voce al principe Harry e Meghan Markle nella serie animata The Prince che HBO Max ha appena ordinato. Ed è impossibile non notare una certa ironia nella scelta di Iwan Rheon, che tutti ricordano come il perfido ...

Meghan Markle e il Principe Harry : foto - : Fonte foto: Getty, LaPresseMeghan Markle e il Principe Harry: foto 1Sezione: Spettacoli Tag: British Royal Family Elisabetta Esposito Una carrellata di immagini di Meghan Markle e del Principe Harry: i duchi di Sussex si stanno trasferendo in Canada per una loro nuova vita Meghan Markle e il Principe Harry hanno iniziato in questi giorni ...

Il Principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno inviato un avvertimento legale ai giornali in seguito alla pubblicazione di alcune foto realizzate dai paparazzi in Canada : Il principe Harry del Regno Unito e sua moglie Meghan Markle, duchi del Sussex, hanno inviato un avvertimento legale alle testate giornalistiche dopo che lunedì giornali e siti internet avevano pubblicato alcune foto di Markle insieme al figlio Archie e ai suoi

Il Principe Harry ha salutato la royal family ed è partito per il Canada - : Francesca Galici Per Harry è giunta l'ora dei saluti: il principe ha preso il volo per il Canada dove inizierà la sua nuova vita insieme alla moglie e al piccolo Archie, lontano dalla corte e dalla famiglia Il principe Harry avrebbe lasciato la Gran Bretagna e sarebbe diretto in Canada da sua moglie. È quanto affermano voci di corte a un giorno dal discorso del duca di Sussex, che aveva tanto il sapore di un commiato dai suoi ...

Il Principe Harry e la sua verità : lascio - ma sono molto triste : Londra, 20 gen. (askanews) – La decisione di fare un passo indietro rispetto al suo ruolo nella monarchia britannica gli ha provocato “grande tristezza”, malgrado non avesse “altra scelta”. A una cena di beneficenza a Londra, il pricipe Harry parla con toni molto intimi della scelta di rinunciare al titolo reale, parla della sua “verità”, dopo giorni che la stampa mondiale si è occupata ...

Un nuovo lavoro per il Principe Harry? - : Carlo Lanna Un futuro lavorativo su Netflix e Apple tv per il Principe Harry nella produzione di serie tv e documentari, questo è quanto si apprende sul futuro dell'ex Duca di Sussex La Megxit è diventata realtà, oramai. Meghan e il Principe Harry perdono il loro titolo nobiliare ma resteranno comunque legati alla famiglia dei Windsor. Saranno solo liberi di vivere la loro vita come meglio credono, ovvero lontano da regole e ...