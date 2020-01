Il prezzo di PS5 e Xbox Series X sarà ridotto con l'accordo commerciale tra USA e Cina (Di martedì 28 gennaio 2020) A dicembre, gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto il cosiddetto accordo commerciale "Phase One" che sospendeva indefinitamente le tariffe proposte sulle console per videogiochi. L'accordo rimuove una significativa minaccia per il lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X durante queste festività natalizie. Nel frattempo, il settore dei giochi da tavolo è ancora soggetto a tariffe alte.Il presidente Donald Trump ha adottato per la prima volta la sua posizione combattiva contro le politiche commerciali cinesi durante la campagna elettorale nel 2016. Dopo la sua elezione, ha continuato ad aumentare le tariffe esistenti e a crearne di nuove. La situazione si è conclusa la scorsa estate con la minaccia di tariffe fino al 25% su beni cinesi per circa 160 miliardi di dollari, comprese le console. Tali dazi avevano il potenziale per aumentare il costo di PS5 e di Xbox Series X, che ... eurogamer

