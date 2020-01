Il Presidente Trump annuncia “l’accordo del secolo” per la pace in Medioriente (Di martedì 28 gennaio 2020) Il Medioriente vicino ad una svolta storica? È quanto asserisce il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che oggi ha annunciato al mondo il suo piano di pace per Israele e Palestina. L’annuncio è arrivato con una conferenza stampa presenziata anche dal Premier israeliano Benjamin Netanyahu. Hamas però ha già fatto sapere che non intende accettare l’accordo. Medioriente: è pace fatta? “Quello di oggi è un grande passo verso la pace”, ha esordito così il Presidente degli Stati Uniti Trump, presentando il suo accordo di pace. “È giunto il momento per una svolta storica” ha continuato, affermando come, quello da lui siglato, è “l’accordo del secolo”. Trump e Netanyahu hanno presentato un piano di 80 pagine contenenti quelle che sono state definite come “soluzioni tattiche per rendere più sicura e prospera la regione”. Tutto si articola intorno alla creazione di due ... thesocialpost

