Il potente leader degli Autobot, Optimus Prime arriva all’Edenlandia [VIDEO] (Di martedì 28 gennaio 2020) Al parco Edenlandia arriva il più famoso dei Transformer: il potente leader degli Autobot, Optimus Prime in esclusiva a Napoli. VIDEO in anteprima. Il potente leader degli Autobot, Optimus Prime arriva in esclusiva dal 15 febbraio, al grande Parco cittadino napoletano Edenlandia, il più famoso dei Transformer trova casa per sé e i suoi tanti fans. L’evento sarà l’occasione per assistere ad un grande show, di luci, musica, effetti speciali, acrobati, che lascerà i presenti senza fiato. Per tutti gli appassionati e per chi non lo conosce ancora o per chi avrebbe sempre voluto incontrarlo, da metà febbraio sarà possibile. Dove acquistare i biglietti Lo spettacolo ha un biglietto di ingresso (6 euro) che include anche la foto ricordo, al termine dello show, con il gigante robot alto 2 metri e mezzo di ferro e forza. Quando Quattro gli appuntamenti giornalieri del sabato e della ... 2anews

Alex42814014 : RT @StarWarsIT: Potente nel Lato Oscuro della Forza, il Leader Supremo Snoke spinse Ben Solo ad abbandonare la via dei Jedi per diventare s… - StarWarsIT : Potente nel Lato Oscuro della Forza, il Leader Supremo Snoke spinse Ben Solo ad abbandonare la via dei Jedi per div… - vitcastagna : L’Emilia Romagna non si merita l’incompetenza della #Borgonzoni_sorrisi_e_canzoni e l’odio e l’inettitudine del suo… -