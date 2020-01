Il Portogallo vuole tassare le pensioni: per gli stranieri un'imposta del 10% (Di martedì 28 gennaio 2020) “Gli stranieri con lo status di residenti non regolari non saranno più esentati dalle tasse e dovranno pagare imposte con un’aliquota del 10% sulle loro entrate”. A dirlo è stata Catarina Mendes, leader del gruppo socialista portoghese in Parlamento, e sono parole che fanno tremare i nostri pensionati trasferiti in Portogallo. Negli ultimi anni, infatti, sono stati moltissimi i pensionati italiani (ma anche tedeschi e francesi) che hanno deciso di cambiare residenza e volare sulle rive dell’Oceano Atlantico. Le motivazioni possono essere ritrovate certamente nel clima così come nel basso costo della vita. Ma, soprattutto, a spingerli verso la penisola iberica è l’esenzione delle tasse sulla pensione per dieci anni. Per ottenere tale agevolazione basta risultare come residente “non abituale”, ovvero trascorrere ... huffingtonpost

