Il piano di Trump in Medio Oriente: «Per i palestinesi uno Stato indipendente con capitale a Gerusalemme Est». No dal presidente palestinese (Di martedì 28 gennaio 2020) «È giunto il momento di una svolta storica». Donald Trump ha annunciato così il suo piano di pace in Medio Oriente. Il piano prevede per i palestinesi uno Stato indipendente con capitale a Gerusalemme Est, dove ci sarà anche un’ambasciata statunitense. «Il piano sarà l’ultima opportunità per i palestinesi», ha dichiarato Trump. Il presidente Usa ha assicurato che «Gerusalemme resta la capitale indivisa di Israele». «Quello di oggi è un grande passo verso la pace», ha affermato il presidente statunitense. Il piano di pace Usa, ha detto Trump, prevede investimenti per 50 miliardi di dollari a favore dei palestinesi. E ha affermato, riportando le parole del premier israeliano Benyamin Netanyahu, che il piano di pace Usa per il Medio Oriente è una base per negoziati diretti. «Nessun palestinese o israeliano verrà sradicato dalla propria abitazione», ha assicurato ... open.online

