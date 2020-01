Il piano di pace in Medio Oriente di Trump: soluzione 2 Stati (Di martedì 28 gennaio 2020) Washington, 28 gen. (askanews) – Un piano di pace che prevede la creazione di uno Stato palestinese, con Gerusalemme est come capitale, e il riconoscimento della sovranità israeliana sulle colonie in Cisgiordania. Un obiettivo da realizzare con negoziati nell’arco di quattro anni. E’ il piano di pace in Medio Oriente presentato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso di una conferenza a Washington con al fianco il premier israeliano Benjamin Netanyahu. “Oggi Israele compie un grande passo verso la pace. I giovani di tutto il Medio Oriente sono pronti per un futuro di maggiori speranze e i governi di tutta la regione stanno realizzando che il terrorismo e l’estremismo islamico sono il nemico comune di tutti” ha dichiarato Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha anche detto che il piano per la pace presentato alla Casa Bianca è ... notizie

Agenzia_Ansa : #Trump svela il piano di pace per il Medio Oriente: ''Uno stato ai palestinesi, Gerusalemme capitale d'Israele''. M… - Agenzia_Ansa : #Trump svela il piano di pace per il Medio Oriente SEGUI LA DIRETTA - Avvenire_Nei : Il piano di #pace di #Trump per il #MedioOriente. Ma i palestinesi dicono no -