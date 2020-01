Il partito del pil non vota necessariamente Lega: il caso Emilia-Romagna (Di martedì 28 gennaio 2020) Non è dato conoscere se gli ultimi elettori Emiliano-romagnoli incerti tra gli slogan sovranisti di Salvini e i risultati del buon governo di Bonaccini abbiano visto l’ultima puntata di “Meraviglie” di Alberto Angela andata in onda sulla Rai alla vigilia del voto. Ed è impossibile sapere se essi, pr ilfoglio

Giorgiolaporta : Il #Movimento5stelle è finito. Il partito del Premier #Conte passa dal 43 al 5% in #Calabria e dal 26 al 3% in… - borghi_claudio : Ohibò come al solito man mano che si va avanti nella notte i risultati cambiano. #proiezionirai Una cosa però diffi… - LegaSalvini : Dopo 70 anni la Lega ha aperto una partita nella storica roccaforte rossa. E il governo nazionale è sempre più lont… -