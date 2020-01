IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di mercoledì 29 gennaio 2020 (Di martedì 28 gennaio 2020) anticipazioni puntata n. 73 de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di mercoledì 29 gennaio 2020: Roberta (Federica De Benedittis) annuncia alle sue amiche che Federico (Alessandro Fella) ha deciso di lasciarla… Federico riceve una lettera che gli ha mandato Roberta, ma non cambia idea sul fatto di voler rimanere da solo… Marcello (Pietro Masotti) cerca di riavvicinarsi a Roberta, ma non sa se riuscirà a farlo… Vittorio (Alessandro Tersigni) spiega alle Veneri l’idea di produrre un fotoromanzo al PARADISO in cui una di loro sarà designata come protagonista. Vittorio incarica Clelia Calligaris (Enrica Pintore) di ingaggiare una nuova Venere, di conseguenza Gabriella (Ilaria Rossi) suggerisce a tale scopo di considerare il nome di Angela (Alessia Debandi), visto che quest’ultima è in cerca di lavoro. Ludovica (Giulia Arena) chiede aiuto a Riccardo (Enrico Oetiker) per ... tvsoap

