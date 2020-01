Il Padre Nostro cambia: ecco la nuova formula (Di martedì 28 gennaio 2020) Francesca Bernasconi La nuova versione sarà recitata a messa dal 29 novembre. I fedeli diranno "non abbandonarci alla tentazione" Il Padre Nostro cambia forma. Dal prossimo 29 novembre, infatti, i fedeli in chiesa dovranno recitarlo seguendo la nuova traduzione della Cei, in cui "non ci indurre in tentazione" si trasforma in "non ci abbandonare alla tentazione". Il nuovo Messale, con la modifica della preghiera, verrà pubblicato dopo il 12 aprile, il giorno di Pasqua, ma verrà applicato a partire dalla prima domenica di Avvento, che quest'anno cadrà il 29 novembre 2020. La Cei, però, non intende cambiare la preghiera contenuta nei Vangeli, scritti in greco, ma la traduzione italiana. Il testo originale, chiaramente, non verrà modificato. Il problema, non solo in Italia, è legato al verbo eisenénkes , dal verbo eisféro, che per secoli è stato tradotto in latino con ... ilgiornale

