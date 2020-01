Il nuovo Padre Nostro diventa ufficiale: “E non ci abbandonare alla tentazione” (Di martedì 28 gennaio 2020) Se ne discute da tempo, ma ora è arrivata la data definitiva: il nuovo Padre Nostro diventa obbligatorio dal 29 novembre 2020. A stabilirlo è stato Papa Francesco che più volte ha sottolineato come la frase “non ci indurre in tentazione” non sia corretta. Bisognerà quindi sostituirla con “non ci abbandonare alla tentazione”. la rivoluzione, inoltre, non riguarda solo il Padre Nostro, ma anche la versione del Gloria: “Pace in terra agli uomini, amati dal Signore”. L’ufficializzazione e la pubblicazione del nuovo Messale sono previsti dopo la Pasqua. Nel frattempo, però, “ci saranno sussidi ed opuscoli per aiutare i fedeli a prendere familiarità con la novità”. Il nuovo Padre Nostro Dal 29 novembre 2020 diventerà obbligatorio recitare il nuovo Padre Nostro, o per meglio dire, la nuova traduzione di una frase della preghiera. La data ... notizie

