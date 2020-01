Il museo più visitato in Italia? Il Pantheon di Roma, che è gratuito (Di martedì 28 gennaio 2020) Secondo i dati diffusi dal MiBact, il sito culturale più visitato in Italia è il Pantheon di Roma. Più del Colosseo, degli Uffizi, di Pompei. A influire sui 9 milioni di visitatori la gratuità del monumento capitolino. Dove è sepolto uno dei più grandi artisti Italiani, quel Raffaello che nel 2020 sarà al centro dell'anno culturale del nostro Paese. fanpage

