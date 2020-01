Il mistero di Alessia Marcuzzi a L’Isola dei Famosi: spunta un nuovo retroscena (Di martedì 28 gennaio 2020) Alessia Marcuzzi non è più la conduttrice de L’Isola dei Famosi, la notizia è ormai certa. Al contrario però di quanto riportato da Dagospia che ha lanciato lo scoop (che ha scritto “si sussurra che la sora Alessia abbia deciso di concludere la sua esperienza con l’Isola, una scelta maturata alla luce di nuovi progetti che l’attendono“) sembrerebbe che ad aver deciso il divorzio fra Alessia Marcuzzi e L’Isola dei Famosi non sia stata la conduttrice, bensì Mediaset. A svelare questo retroscena è stato il blogger televisivo Davide Maggio: “Dagospia lancia l’indiscrezione della iena fuori dalL’Isola per una scelta maturata alla luce di nuovi progetti che la vedrebbero impegnata. Stando a quanto risulta a DavideMaggio.it, invece, la decisione di porre fine all’era Marcuzzi arriverebbe direttamente da Mediaset (che l’aveva ufficialmente confermata in ... bitchyf

