Il Milan in campo con il lutto al braccio in ricordo del tifoso Kobe Bryant (Di martedì 28 gennaio 2020) Ci sarà il minuto di raccoglimento a San Siro in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragico incidente in elicottero a Los Angeles con sua figlia Gianna altre sette vittime. Per la partita di questa sera dei quarti di Coppa Italia contro il Torino, i giocatori del Milan scenderanno in campo con il lutto al braccio. In accordo con la @SerieA, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragico incidente aereo insieme alla figlia Gianna Maria e altre 7 vittime. San Siro osserverà un momento di raccoglimento a ridosso del fischio di inizio. #SempreKobe pic.twitter.com/veeDCXShUu— AC Milan (@acMilan) January 28, 2020 Il minuto di raccoglimento però sarà fatto «a ridosso del fischio di inizio», come ha chiarito il Milan sui social. Un compromesso trovato con la Lega di serie A, che fino a ieri 27 gennaio aveva negato il permesso per il ... open.online

