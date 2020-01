Il messaggio di Renzi al Pd: “In Emilia Romagna la vittoria è di Bonaccini” (Di martedì 28 gennaio 2020) L’intervista ai microfoni di Circo Massimo di Matteo Renzi: “In Emilia Romagna la vittoria è di Bonaccini”. E al Governo dice: “La ricreazione è finita”. ROMA – A distanza di 24 ore dai risultati delle elezioni in Emilia Romagna Matteo Renzi ritorna a parlare in un’intervista ai microfoni di Circo Massimo. Il leader di Italia Viva ritorna sulla vittoria di Bonaccini lanciando un chiaro messaggio al Parito Democratico. “Il successo ha il suo nome e cognome – ha detto l’ex premier citato da Repubblica – gli altri possono metterci il cappello ma il vincitore è solo uno. Questa vittoria dimostra che il populismo si può battere con il buon governo e il buon senso“. Renzi avvisa il Governo: “La ricreazione è finita” Messo alle spalle il risultato dell’Emilia Romagna per Matteo Renzi è tempo ... newsmondo

