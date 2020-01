Il Mattino: i calciatori del Napoli, in pubblico e in privato, esaltano il lavoro di Gattuso (Di martedì 28 gennaio 2020) I calciatori del Napoli esaltano il lavoro di Gattuso. Il Mattino racconta il lavoro di Rino Gattuso e com’è cambiato tutto con il suo avvento sulla panchina del Napoli. Sarà pur vietatissimo festeggiare, scrive il quotidiano, ma certe cose, dopo i tormenti degli ultimi mesi con Ancelotti, sono un’emozione a prescindere. È cambiato tutto in questo mese e mezzo, dal primo giorno dell’arrivo del tecnico calabro a Castel Volturno: per prima cosa, il centro è divenuto una sorta di Grande Fratello. Già, perché Gattuso ha piazzato telecamere ovunque, che riprendono gli allenamenti e le partitelle della squadra da angolazioni di vario genere… Davvero non c’è un momento degli allenamenti che Gattuso non passi al setaccio. E che faccia registrare. Ha dato alla squadra quel che voleva. Con la squadra ha avuto, fino ad adesso, atteggiamenti assai comprensivi. Ma questo non significa ... ilnapolista

napolista : Il Mattino: i calciatori del Napoli, in pubblico e in privato, esaltano il lavoro di Gattuso Il quotidiano: “in un… - napolista : Il Mattino: #Politano aveva chiesto ad alcuni senatori come si lavorasse con #Gattuso L’esterno dell’Inter aveva f… - Vatenerazzurro1 : @hurried57 @max_cremascoli ti ringrazio, Modric senza tema di smentite si era presentato alle 5 del mattino a fare… -