Il malore di Barbara Alberti, scongiurati problemi neurologici: “Ricoverata in clinica due giorni” (Di martedì 28 gennaio 2020) Barbara Alberti, rientrata nella Casa del Grande Fratello Vip dopo un malore che l’ha costretta a un breve ricovero, ha raccontato quanto accaduto una volta uscita da Cinecittà. Pare abbia accusato problemi di memoria e forti capogiri che l’avrebbero convinta a uscire per sottoporsi a una serie di accertamenti: “Sono rimasta due giorni in clinica, ho fatto un elettroencefalogramma ma non ho problemi”. fanpage

trash_italiano : Barbara Alberti venerdì: “no voglio uscire basta” *Barbara Aberti esce per un malore* Barbara Alberti oggi: “mi m… - LauraaRaamooos : RT @LucaOnestini_11: No forse non ho capito, spiegatemi. Barbara Alberti sarebbe stata silurata dalla casa con il televoto, quindi finge un… - DanielaVitello1 : #GFVip Barbara Alberti rientra in casa e svela la verità sul suo malore -