Il leghista Fontana e i centenari e i disabili portati ai seggi in Emilia-Romagna

"Era difficile, per la sinistra era l'ultima ancora di salvezza, è stata fatta una mobilitazione degna dei tempi andati, si è vista in tv gente di piu' di 100 anni portata ai seggi, disabili accompagnati con i pulmini, una mobilitazione per salvare quel che resta di un'idea che ormai e' svanita". Lo ha detto, secondo le agenzie di stampa, il presidente della Regione Lombardia, il leghista Attilio Fontana, parlando delle elezioni regionali in Emilia Romagna, vinte dal candidato del centrosinistra, il presidente uscente Stefano Bonaccini. Per Fontana, vincere in Emilia-Romagna "era difficile" perché "per la sinistra era l'ultima ancora di salvezza. È stata fatta una mobilitazione degna dei tempi andati, si è vista in televisione gente di più di 100 anni portata ai seggi, disabili accompagnati con i pulmini, una mobilitazione per ...

