Il coronavirus cinese spaventa l’Africa (Di martedì 28 gennaio 2020) L’Africa è in allerta per la comparsa del primo paziente contagiato dal nuovo coronavirus. Il ministro della Salute della Costa d’Avorio, Eugène Aka Aouele, ha riferito che una 34enne arrivata ad Abidjan da Pechino è stata ricoverata con sintomi simil-influenzali, tra cui difficoltà respiratoria, tosse, starnuti e naso che cola. Secondo quanto riportato dal South China Morning Post si tratterebbe di una donna, precisamente di una studentessa che vive in Cina da cinque anni. È stata subito isolata e messa in osservazione. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi ma, come ha spietato Aouele, “vi è il sospetto di un caso di polmonite da coronavirus”, ipotesi confermata da una prima diagnosi. In attesa delle ulteriori verifiche ivoriane, diversi Stati africani hanno già emesso allarmi e attivato sistemi di monitoraggio per contenere l’epidemia del virus 2019-n-Cov ... it.insideover

Agenzia_Ansa : L'Organizzazione mondiale della sanità ammette l'errore e dichiara che il rischio globale derivante dal… - AmbCina : Dichiarazioni del Portavoce dell'Ambasciata Cinese in Italia in merito alle notizie diffuse da alcuni media riguard… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus primo caso in Germania, uomo contagiato da un'ospite cinese. E' un imprenditore della Baviera ora 'in… -