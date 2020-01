Il Corno d’Africa è invaso dalle locuste (Di martedì 28 gennaio 2020) Nonostante la lotta alla fame nel mondo fosse uno dei principali obiettivi per il nuovo millennio, la decade in cui siamo appena entrati non ha lasciato ben sperare la popolazione del Corno d’Africa, alle prese con la peggiore invasione di locuste degli ultimi 25 anni. La piaga, che abitualmente attanaglia i popoli africani, ha colpito in modo particolarmente nefasto a causa del cambiamento climatico cui è stata soggetta la regione. Le forti piogge dello scorso anno unite ad un caldo record che ha invaso il Corno d’Africa ha permesso la riproduzione in massa degli insetti, che hanno così formato sciami enormi che stanno devastando le coltivazioni africane. Kenya, Etiopia e Somalia le regioni più colpite L’allarme era già stato lanciato dalla Fao all’inizio dell’anno, come riportato dalla testata giornalistica keniana Nation. Tuttavia, la gravità della ... it.insideover

