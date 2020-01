Il coordinatore di Forza Italia a Rimini che voleva far digerire la sconfitta alla sinistra con l’olio di ricino (Di martedì 28 gennaio 2020) Umberto Casalboni è fresco coordinatore di Forza Italia a Rimini. Dovrebbe rappresentare l’elettorato moderato del centrodestra che ha appoggiato Lucia Borgonzoni nella corsa alle regionali in Emilia-Romagna, invece il suo post sull’olio di ricino proprio alla vigilia delle elezioni è stato davvero una trovata che lo ha messo in linea con la frangia più estrema della coalizione. LEGGI ANCHE > A Bibbiano, dove si è parlato di famiglia, il Popolo della Famiglia ha preso due voti Olio di ricino postato dal coordinatore di Forza Italia a Rimini Il 25 gennaio, un giorno prima del voto, il coordinatore forzista ha postato l’immagine di una bottiglia di olio di ricino. «Cari amici il mio amico barista ha fatto provviste per fare digerire la sconfitta ai sinistrati – si legge sulla sua bacheca Facebook -. Da lunedì aperitivi gratis per tutti i sinistrati delusi». ... giornalettismo

