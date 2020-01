Il consigliere comunale della Lega che aveva definito Pertini «omicida e brigatista» si scusa (Di martedì 28 gennaio 2020) Filippo Frugoli era finito nell’occhio del ciclone. Il consigliere della Lega di Massa, 21 anni, aveva protestato per l’intitolazione di un ponte all’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini: «Elogiò Stalin, concesse la grazia al partigiano Toffanin, che uccise molte persone e lui stesso, capo partigiano, ammazzó una marea di persone considerate fasciste. Lo stesso Pertini annunciò di essere un brigatista Rosso. Ci vuole coraggio a fare una richiesta così. Se gli verrà dedicato un ponte chiederò di dedicare una via alle stragi partigiane, o alle vittime dei partigiani e delle brigate rosse». LEGGI ANCHE > Il coordinatore di Forza Italia a Rimini che voleva far digerire la sconfitta alla sinistra con l’olio di ricino Filippo Frugoli aveva scritto che Pertini aveva ucciso diverse persone e faceva parte delle Brigate rosse Il post era stato rimosso 2o minuti ... giornalettismo

