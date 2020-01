I Simpson avevano "previsto" il Coronavirus (Video) (Di martedì 28 gennaio 2020) I casi in cui I Simpson hanno raccontato un futuro irreale ai tempi degli episodi andati in onda e rivelatosi, poi, invece molto attendibile, sono numerosi. Invenzioni (come l'iPod) o eventi (come l'elezione di Donald Trump a Presidente degli Stati Uniti) sono stati anticipati dagli autori del cartoon creato da Matt Groening nel corso delle stagioni: ormai non ci si dovrebbe più stupire, quindi, all'ennesima previsione azzeccata. Eppure, siamo ancora qui a parlarne.Questa volta a finire nel mirino dei più attenti è stato il ventunesimo episodio della quarta stagione, andato in onda negli Stati Uniti nel 1993 (in Italia arrivò l'anno successivo), e che avrebbe anticipato il Coronavirus, ovvero il virus proveniente dalla Cina che tanto sta spaventando il mondo.I Simpson avevano "previsto" il Coronavirus (Video) pubblicato su TVBlog.it 28 gennaio 2020 13:42. blogo

strinjimin_ : RT @VOIDM4RGOT: i simpson avevano previsto anche il coronavirus basta sono traumatizzata - xholdme_ : RT @VOIDM4RGOT: i simpson avevano previsto anche il coronavirus basta sono traumatizzata - shameron96 : RT @VOIDM4RGOT: i simpson avevano previsto anche il coronavirus basta sono traumatizzata -