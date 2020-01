I dieci anni di Nino Lettieri ad Alta Roma Moda: tableaux vivants nel palazzo del marchese Ferrajoli (Di martedì 28 gennaio 2020) di Maridì Vicedomini Glamour e mondanità per il 10TH Birthday Party del maestro Nino Lettieri, noto couturier di origine campana che ha celebrato i suoi i primi dieci anni in AltaRomaModa. Il fashion event si è svolto domenica 26 gennaio nello splendido palazzo del Marchese Ferrajoli in piazza Colonna, Roma con la partecipazione di un selezionatissimo parterre, esponenti del mondo dello spettacolo, del professionismo e dell’impresa italiano. tableaux vivants di sinuose mannequin con acconciature di capelli di foggia contemporanea appena delineate da un tocco di classicismo, opera del noto hair stylist delle dive Sergio Valente che ha siglato 60 anni di attività ed il volto etereo leggermente ritoccato dal make-up artist Raffaele Squillace, hanno mostrato una capsule di dieci abiti di Haute Couture accostati a monili di Alta gioielleria “De Parme Design” disegnata dalla Principessa ... ildenaro

Tg3web : Ad Auschwitz un ufficiale polacco si infiltrò tra i deportati per raccogliere prove delle atrocità. La sua figura,… - RaiTre : #AntonioLaCava è un ex maestro di scuola che, da oltre dieci anni, si muove tra le colline e le montagne della Basi… - insopportabile : Fare gli scherzi al citofono solo se hai dieci anni. -