I 5 migliori personaggi ideati dal genio di Hayao Miyazaki (Di martedì 28 gennaio 2020) In occasione dell’arrivo su Netflix di gran parte della produzione cinematografica dello Studio Ghibli, ricordiamo cinque personaggi iconici creati dal genio di Hayao Miyazaki. Sarebbe impossibile elencare tutti i personaggi, da quelli principali ai comprimari, passando per le semplici comparse di qualche minuto su schermo, che affollano l’immensa filmografia dello Studio Ghibli. Per festeggiare l’arrivo … L'articolo I 5 migliori personaggi ideati dal genio di Hayao Miyazaki proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

HannibalEatsMe : Harley Quinn è uno dei migliori personaggi Dc esistenti, vende, la sua storyline va avanti e ora prende a calci in… - incognitofculon : Non faccio la cosa dei quattro migliori personaggi femminili nei videogiochi perché solo a tentare di pensarci sto uscendo pazzo - massimodecaro8 : @senzasinistra Io credo che è importante avere persone da candidare rispettabili e competenti, vedi Elly. Visto il… -