Hellas Verona, ufficiale la cessione di Crescenzi alla Cremonese: la nota (Di martedì 28 gennaio 2020) Hellas Verona, ufficiale la cessione di Alessandro Crescenzi alle Cremonese. Ecco il comunicato ufficiale dei gialloblù È ufficiale la cessione da parte dell’Hellas Verona in favore della Cremonese di Alessandro Crescenzi. A comunicarlo è la stessa società gialloblù attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito: «Hellas Verona FC comunica di aver ceduto ad U.S. Cremonese – a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva – le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Crescenzi, terzino sinistro classe 1991 che nella corrente stagione non è stato impiegato in maglia gialloblù in gare ufficiali». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

romeoagresti : #Wesley lascia il #Verona e passa alla #Juventus per rinforzare l’Under 23 // Wesley leaves Hellas Verona to sign f… - cn1926it : CdM – #NapoliKumbulla, intesa tra gli azzurri e l’#Hellas: ora va compresa la volontà del calciatore - Zcfnews : Primavera 2, l’Ascoli si ferma, il Milan no. La Spal scavalca l’Hellas Verona al secondo posto del girone A, nell’a… -