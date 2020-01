Ha ignorato l'ordine della Gdf. I pm vogliono salvare Casarini (Di martedì 28 gennaio 2020) Mauro Indelicato La richiesta della procura siciliana è stata fatta anche nei confronti dell'altro indagato, il capitano della Mare Jonio Pietro Marrone. La vicenda risale allo scorso mese di marzo, quando la nave dell'Ong Mediterranea Saving Humans non ha rispettato il divieto di ingresso a Lampedusa Era il marzo del 2019, quasi un anno fa ma sembra passata un’era nel frattempo. Al governo vi era ancora la maggioranza gialloverde, al Viminale sedeva Matteo Salvini. E dopo un periodo di relativa calma, sul Mediterraneo si affacciava nuovamente il problema migratorio: l’inverno era finito, il mare tornava ad essere in condizioni ottimali, i barconi dunque riprendevano il cammino dalle spiagge libiche. All’orizzonte, sotto il profilo politico, vi era già dunque la possibilità di un nuovo braccio di ferro tra l’esecutivo gialloverde e le organizzazioni non governative. Ad ... ilgiornale

anna29723176 : RT @ilgiornale: Ha ignorato l'ordine della Gdf. I pm vogliono salvare Casarini - boettoisabella1 : RT @ilgiornale: Ha ignorato l'ordine della Gdf. I pm vogliono salvare Casarini - Max_Tacconi : RT @ilgiornale: Ha ignorato l'ordine della Gdf. I pm vogliono salvare Casarini -