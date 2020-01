Guida Tv Mercoledì 29 Gennaio 2020: Italia’s Got Talent, Inter-Fiorentina, il Milionario (Di martedì 28 gennaio 2020) Programmi tv di oggi Mercoledì 29 Gennaio Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 20:35 Inter- Fiorentina (Coppa Italia) Rai 2 ore 21:20 L’amica geniale (r) 1×07-08 Finale (qui le trame) Rai 3 ore 21:20 Chi l’ha visto? Canale 5 ore 21:40 Chi vuol essere Milionario? (qui le anticipazioni) Rete 4 ore 21:30 CR4 – La repubblica delle donne Italia 1 ore 21:20 Mission Impossible – Rogue Nation La7 ore 21:15 Atlantide Una chiesa 2 papi? Tv8/SkyUno ore 21:30 Italia’s Got Talent (qui le anticipazioni – qui l’elenco finalisti) Nove ore 21:30 Una settimana da Dio Serie tv e film in Tv Guida Tv Mercoledì 29 Gennaio Le Serie Tv in Chiaro Rai 2 ore 21:20 L’amica geniale (r) 1×07-08 20 ore 21:10 Lucifer 3×01-02 1a Tv Free (qui le anticipazioni) TopCrime ore 21:10 Forever 1×05-06 Giallo ore 21 Vera Le Serie Tv ... dituttounpop

