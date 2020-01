Gregoretti ed Ocean Viking, migranti da galera o da crociera (Di martedì 28 gennaio 2020) "Cosa credeva Salvini? Che i migranti a bordo della Gregoretti fossero in crociera?". Così, pochi giorni fa una nota parlamentare del Pd commentava la vicenda della nave della Guardia Costiera al centro da mesi di un caso dai contorni politico-giudiziari contorti e complicati.Una storia cominciata nel luglio 2019, quando la nave con a bordo 135 migranti venne bloccata al largo delle coste italiane per quasi 6 giorni su decisione dell'allora Ministro dell'Interno, Matteo Salvini.Il Tribunale dei Ministri di Catania, andando contro il parere della Procura che aveva chiesto l'archiviazione, ha messo Salvini sotto accusa e chiesto al Senato l'autorizzazione a procedere con l'accusa di sequestro di persona: pena massima prevista, 15 anni di carcere.Non è del processo e della battaglia politica che vogliamo parlare ma di quello che sta accadendo in queste ore, nello stesso mare.C'è un'altra ... panorama

vincenzolambia4 : RT @LaPrimaManina: #Rublo49 annuncia di voler denunciare Conte e la Lamorgese per sequestro di persona perché hanno lasciato i naufraghi de… - Chan85Nami : @LegaSalvini Eeehm Ocean Wiking= OMG Gregoretti= Nave Militare capisci la differenza? - infoitinterno : Perché Conte e Lamorgese con Ocean Viking non sono come Salvini con la Gregoretti -