Grande successo per la prima tappa del progetto Tavi è Vita in Campania (Di martedì 28 gennaio 2020) Tavi è Vita. I cardiologi presenti al gazebo hanno offerto più di 100 consulti gratuiti nella giornata di lunedì 27 gennaio in Piazza Municipio a Napoli. Parte a pieno ritmo l’edizione campana del progetto Tavi è Vita. Più di 100 i consulti gratuiti offerti nella giornata di lunedì 27 gennaio in Piazza Municipio a Napoli. Tema dell’iniziativa la stenosi aortica, i rischi ad essa connessi e le possibili modalità di intervento. Tra queste la tecnica operatoria Tavi, procedura innovativa che risulta oggi essere ancora sottoutilizzata. Tavi è Vita vuole essere una compagna informativa ma non solo. Durante la tappa napoletana infatti, cardiologi e cardiochirurghi hanno potuto individuare alcune persone affette da stenosi aortica, anche severa, e suggerigli il giusto percorso terapeutico. Diversi specialisti hanno preso parte al progetto. Tra questi, Gerolamo Sibilio e Gabriella ... 2anews

