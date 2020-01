Grande Fratello Vip, Wanda Nara e la scoperta in diretta: “Ah quindi sono cornuta”. Lo scoop a sorpresa di Alfonso Signorini (Di martedì 28 gennaio 2020) Proprio quando la settima puntata del Grande Fratello Vip stava per giungere alla conclusione, Alfonso Signorini ha spiazzato tutti dando uno scoop in diretta che ha come protagoniste Wanda Nara e Elisa De Panicis, una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione del reality. Il direttore di “Chi” ha infatti detto che quest’ultima avrebbe avuto una relazione con Maxi Lopez, quando il calciatore era ancora sposato con Wanda Nara. “Ah quindi sono cornuta“, ha commentato l’opinionista ora compagna di Mauro Icardi. Grande imbarazzo invece da parte di Elisa De Panicisc che non ha smentito quanto dichiarato da Signorini che già in precedenza aveva rivelato un altro gossip sul suo conto, svelando la sua storia con il terzino del Milan Theo Hernandez. L'articolo Grande Fratello Vip, Wanda Nara e la scoperta in diretta: “Ah quindi sono ... ilfattoquotidiano

