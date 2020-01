Grande Fratello Vip, Valeria Marini e la frase sfuggita contro Antonella Elia: parole pesantissime (Di martedì 28 gennaio 2020) Valeria Marini entra nella casa del Grande Fratello Vip. Siede sul letto. E incontra Antonella Elia. “Sei invidiosa di tutte”, tuona la Marini. Poi interviene la Elia: “Sei tiratisssima”. Iniziano così sette giorni di fuoco. Per tutti: per la Marini, ma anche per la Rusic e la Elia. L’ex moglie di V liberoquotidiano

SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - matteosalvinimi : Serata Grande Fratello?? #GFVIP - AlessiaMorani : Potrebbe provare a citofonare alla casa del Grande Fratello -