Grande Fratello Vip, Anna Wolf fidanzata di Andrea Denver: ‘Proposte hot a Elisa De Panicis? Non finisce qui’ (Di martedì 28 gennaio 2020) Al Grande Fratello Vip si scoprono gli altarini e così, da alcune dichiarazioni di Elisa De Panicis, si scopre che Andrea Denver (QUI chi è) avrebbe fatto delle proposte piccanti all’influencer malgrado lui sia fidanzato con Anna Wolf. La modella prende la parola intervistata dal settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 29 gennaio e dice di fidarsi di Andrea, anche se… La fidanzata di Andrea Denver: “Devo fidarmi di lui” “Andrea ed Elisa sono amici, non si vedono spesso, ma sono comunque amici. Ripeto: amici. Magari le ha anche chiesto di andare da lui in albergo, ma se l’ha fatto era in amicizia. Devo fidarmi. Per forza. Sì, io mi fido ancora di Andrea, anche se questa storia non finisce qui. Ho bisogno di fargli delle domande. Non sono il tipo di persona che si arrabbia o che diventa sgradevole. Però ho bisogno di affrontarlo”. Così ... tvzap.kataweb

