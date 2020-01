Grande Fratello Vip 4 puntata 27 gennaio 2020: nominati Andrea Montovoli, Rita e Patrick (Di martedì 28 gennaio 2020) Ecco quello che è successo nel corso della settima puntata del 'Grande Fratello Vip', andato in onda, stasera 27 gennaio 2020, su Canale 5.- Valeria Marini in casa per una notte dopo essersi confrontata con Antonella Elia ed Antonio Zequila;Grande Fratello Vip 4 puntata 27 gennaio 2020: nominati Andrea Montovoli, Rita e Patrick pubblicato su TVBlog.it 28 gennaio 2020 01:13. blogo

SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - matteosalvinimi : Serata Grande Fratello?? #GFVIP - GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP -