Grande Fratello Vip 2020, tre nuovi concorrenti super sexy nella casa: chi sono (Di martedì 28 gennaio 2020) Le inquiline del Grande Fratello Vip 2020 hanno lamentato la mancanza di testosterone nella casa, dove sono appena arrivati tre nuovi concorrenti super sexy: chi sono. Al Grande Fratello Vip 2020 arrivano i tre nuovi concorrenti, tutti giovani e sexy, Gianluca Irpino Matteo Alessandroni e Jacopo Poponcini, tre "inviati speciali" pronti a risvegliare l'eros sopito delle concorrenti. Il Grande Fratello VIP scopre i suoi California Dream Men, Alfonso Signorini prova a far alzare la tensione sessuale all'interno della casa facendo entrare 3 super Boys, programmati per provocare le donne della casa, con le quali passeranno del tempo nella Suite, come nelle peggiori feste di nubilato che abbiate mai immaginato. Gianluca Irpino è il primo ad entrare, giocatore professionista di poker e corteggiatore a "Uomini e Donne" ... movieplayer

