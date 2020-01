Governo, ultime notizie: si torna a discutere di Alitalia, Atlantia e nomine (Di martedì 28 gennaio 2020) Governo, ultime notizie: si torna a discutere di Alitalia, Atlantia e nomine Passato il voto, passata la tempesta. L’esecutivo ne esce, se non rafforzato, quantomeno “non in crisi”. Di per sé, è già una notizia. Chiaramente dopo il voto in Emilia-Romagna e Calabria (con il primo che ha catalizzato l’attenzione dei media e dei partiti) è il momento di tornare a discutere dei grandi temi pendenti in agenda. Ci sono tre questioni che premono fortemente e che saranno al centro del dibattito a Palazzo Chigi: la strategia da perseguire con Alitalia; il nodo Autostrade e il braccio di ferro con Atlantia, dei Benetton; le nomine per controllate e partecipate pubbliche in scadenza. Su quest’ultimo i partiti di maggioranza lavoreranno incessantemente, considerando che ci saranno almeno quattrocento posti da confermare o rinnovare. Tra questi, spiccano su tutti i ... termometropolitico

