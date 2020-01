Governo: Anzaldi, ‘con due mosse Renzi ha messo in crisi M5S-Lega’ (Di martedì 28 gennaio 2020) Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Fa bene Renzi a ricordare la mossa del cavallo di agosto: accettare il Governo con M5s pur di mandare a casa Salvini e salvare regioni come l’Emilia Romagna, mentre il segretario Zingaretti voleva andare alle elezioni subito. Andrebbe però ricordata anche un’altra mossa, che ha portato al declino inesorabile di oggi del Movimento 5 stelle: dire no al Governo con M5s dopo le elezioni politiche del 5 marzo 2018, quando i grillini erano al loro massimo storico e il Pd in difficoltà”. Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi. “Grazie a Renzi e al #senzadime, fu evitato – prosegue Anzaldi – quell’abbraccio mortale, cercato invece da una parte autorevole del Pd, che avrebbe significato aprire un’autostrada a Di Maio e soci. Con due mosse, in meno di due anni Renzi ha messo ... calcioweb.eu

